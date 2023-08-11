Жителям Саратова рассказали о новых правилах техобслуживания газового оборудования

Гости в пресс-центре КП

Сегодня в саратовском пресс-центре «Комсомольской правды» состоялась пресс-конференция, посвящённая вступающим в силу с 1 сентября 2023 года поправкам в Федеральный закон «О газоснабжении в РФ», Жилищный кодекс РФ и Правила пользования газом № 410.

На вопросы журналистов ответили заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Саратовской области Юлия Абрамова, первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» Роман Задохин и заместитель генерального директора-главный инженер АО «Саратовгаз» Виталий Фоменко.

Участники мероприятия рассказали об изменении требований к специализированным организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования (ТО ВКГО/ВДГО), согласно которым одним из основных критериев отнесения организации к категории специализированных будет наличие у нее статуса газораспределительной организации. Главным признаком таких организаций является осуществление транспортировки газа по газораспределительным сетям.

Представители газовых компаний отметили, что новые правила закрепляют принцип «один многоквартирный дом – одна специализированная организация», предполагающий обязанность для собственников помещений в МКД заключить договоры на ТО ВКГО с той же специализированной организацией, с которой управляющая организация (ТСЖ, ЖСК и пр.) заключила договор на ТО ВДГО.

Договоры о ТО ВКГО в многоквартирном доме, заключенные до 01.09.2023, в том числе с другими специализированными организациями, действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее 01.01.2024. Договоры о ТО ВДГО, заключенные собственниками жилых домов до 01 сентября 2023 года, действуют до их прекращения или расторжения.