фОТО: ГИБДД по региону

В Балаково пожилой водитель сбил 52-летнюю женщину-пешехода. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает региональное ГИБДД.

Авария произошла сегодня в 9 часов утра на улице Комарова. У остановки «Поликлиника №3» автомобиль Renault Logan, которым управлял 76-летний пенсионер сбил 52-летнюю женщину.

В результате пострадавшая с травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

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