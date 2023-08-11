Роман Бусаргин прокомментировал ход реконструкции театра в Саратове

Фото: тг канал "Роман Бусаргин". Театр оперы и балета

Роман Бусаргин в своем телеграм-канале сегодня, 11 августа, прокомментировал ход работ по реконструкции театра оперы и балета.

- Реконструкция продолжается, однако темпы работ, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Сейчас подрядчик занимается лишь небольшим объемом внутренних работ. На это есть причины, о которых хочу открыто сообщить ниже – написал губернатор.

Генеральный подрядчик не выполняет все возложенные на него контрактом обязательства, в том числе по срокам работ и поставки оборудования. В настоящий момент Правительство области направило в его адрес несколько претензий. Если требования не будут выполнены, следующая стадия – обращение в суд для взыскания неустойки.

Много вопросов по словам главы региона и к качеству проектной документации. По ходу работ постоянно вскрывались недочеты. На стадии проектирования были учтены не все сложные моменты и проведено недостаточно дополнительных исследований конструктивных элементов, из-за чего уже приходилось переносить сроки завершения реконструкции, потому что объект очень сложный, и даже небольшие правки в проект требуют прохождения государственной экспертизы. А это процесс достаточно длительный и серьезно тормозит работы в целом.

- Реконструкцией театра справедливо заинтересовались правоохранительные органы. Сейчас они проверяют всех участников процесса, начиная от подрядчиков, заканчивая проектировщиками. Прогнозировать сейчас объективно сложно, но заверю, что бросать объект никто не будет. Работы не приостанавливаются. Знаю, что артисты и зрители очень ждут завершения реконструкции. Слова благодарности им за терпение и понимание. После восстановления мы должны получить полностью обновленный и безопасный театр, поэтому жертвовать качеством ради сроков в сложившихся обстоятельствах считаю неправильным, - подытожил Роман Бусаргин.

Сейчас театр функционирует на площадке ДК «Тантал». Напомним, в прошлом месяце область выкупила эту площадку.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.