Фото: Архив КП

Власти Саратова поспособствовали улучшению движения на проспекте Строителей. Об этом сегодня, 11 августа, сообщили в администрации Саратова.

В Ленинском районе на пересечении проспекта Строителей и 1-го проезда Строителей установили дополнительную секцию на светофоре. Теперь, для поворота направо водители будут ориентироваться по секции со стрелкой направо на светофоре.

По словам властей, таким образом улучшится дорожная ситуация в этом районе и разгрузится дублер проспекта Строителей.

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