Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 августа 2023 9:35

Власти Саратова поспособствовали улучшению движения на проспекте Строителей

На пересечении проспекта Строителей и 1-го проезда Строителей установили дополнительную секцию на светофоре
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Власти Саратова поспособствовали улучшению движения на проспекте Строителей. Об этом сегодня, 11 августа, сообщили в администрации Саратова.

В Ленинском районе на пересечении проспекта Строителей и 1-го проезда Строителей установили дополнительную секцию на светофоре. Теперь, для поворота направо водители будут ориентироваться по секции со стрелкой направо на светофоре.

По словам властей, таким образом улучшится дорожная ситуация в этом районе и разгрузится дублер проспекта Строителей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.