Фото: Архив КП
В Саратове изменят стоимость проезда на 17 пригородных автобусных маршрутах. На портале госзакупок вчера, 10 августа, министерство транспорта и дорожного хозяйства разместило аукцион.
На эти маршруты в настоящее время ищут перевозчика:
- № 224 «Саратов (Стадион Волга) - Трещиха»;
- № 350 «Саратов (Стадион Волга) — Михайловка»;
- № 419-А «Саратов (Стадион Волга) - Юрловка»;
- № 464 «Саратов (ЦКР) - село Чардым»;
- № 231 «Саратов - Корсаковка»;
- № 233 «Саратов - Хлебновка»;
- № 234 «Саратов (Автовокзал) - село Сокур»;
- № 235 «Саратов (ЦКР) - Федоровка»;
- № 244 «Саратов (ЦКР) - село Идолга - р.п. Татищево»;
- № 283 «Саратов (Стадион Волга) - Синенькие»;
- № 285 «Саратов (Стадион Волга) - 15 лет Октября»;
- № 291-А «Саратов (Стадион Волга) - Сбродовка»;
- № 299 «Саратов (Стадион Волга) - Широкий Буерак»;
- № 349 «Саратов - Ягодная Поляна»;
- № 350 «Саратов (Стадион Волга) - Михайловка»;
- № 464 «Саратов (ЦКР) - село Чардым»;
- № 491 «Саратов (Ж/д вокзал) - Светлый»;
- № 491-А «Саратов (Ж/д вокзал) - Светлый».
Ранее на эти маршруты перевозчик сам устанавливал стоимость проезда. В силу того, что сейчас маршруты перевели на регулируемые тарифы, цену билета назначают власти.
Кроме того, расходы перевозчиков будут частично компенсироваться.
Начальная цена контракта – 9,38 миллиона рублей. Итоги торгов подведут 22 августа.
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