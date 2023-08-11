Фото: Архив КП

В Саратове изменят стоимость проезда на 17 пригородных автобусных маршрутах. На портале госзакупок вчера, 10 августа, министерство транспорта и дорожного хозяйства разместило аукцион.

На эти маршруты в настоящее время ищут перевозчика:

- № 224 «Саратов (Стадион Волга) - Трещиха»;

- № 350 «Саратов (Стадион Волга) — Михайловка»;

- № 419-А «Саратов (Стадион Волга) - Юрловка»;

- № 464 «Саратов (ЦКР) - село Чардым»;

- № 231 «Саратов - Корсаковка»;

- № 233 «Саратов - Хлебновка»;

- № 234 «Саратов (Автовокзал) - село Сокур»;

- № 235 «Саратов (ЦКР) - Федоровка»;

- № 244 «Саратов (ЦКР) - село Идолга - р.п. Татищево»;

- № 283 «Саратов (Стадион Волга) - Синенькие»;

- № 285 «Саратов (Стадион Волга) - 15 лет Октября»;

- № 291-А «Саратов (Стадион Волга) - Сбродовка»;

- № 299 «Саратов (Стадион Волга) - Широкий Буерак»;

- № 349 «Саратов - Ягодная Поляна»;

- № 350 «Саратов (Стадион Волга) - Михайловка»;

- № 464 «Саратов (ЦКР) - село Чардым»;

- № 491 «Саратов (Ж/д вокзал) - Светлый»;

- № 491-А «Саратов (Ж/д вокзал) - Светлый».

Ранее на эти маршруты перевозчик сам устанавливал стоимость проезда. В силу того, что сейчас маршруты перевели на регулируемые тарифы, цену билета назначают власти.

Кроме того, расходы перевозчиков будут частично компенсироваться.

Начальная цена контракта – 9,38 миллиона рублей. Итоги торгов подведут 22 августа.

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