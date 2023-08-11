Комиссия осмотрела ход реставрации гостиницы «Московская» в Саратове

фото: ТГ-канал Мухина

В здании саратовской гостиницы «Московская» обнаружили иллюминаторы начала XX века. Об этом сообщает глава комитета культурного наследия Саратовской области Владимир Мухин в своем телеграм-канале.

Комиссия осмотрела ход работ на объекте культурного наследия «Гостиница «Московская» (Саратов, ул. Московская, 84). Объект посетили совместно с председателем Градозащитного Совета Саратовской областной Думы Владимиром Лешуковым, а также представителем собственника ООО «Паркинвест» Александром Кабановым.

По словам Мухина, на данный момент реставраторы очищают кирпичную кладку от разных наслоений, выполняют докомпоновку утраченных кирпичных элементов снаружи. Во время работ были найдены исторические элементы, о которых ранее было неизвестно. В коридоре третьего этажа обнаружили несколько иллюминаторов для освещения «подвальных и прочих темных помещений» с клеймом московской техническо-строительной конторы «Генрихъ А. Мольденгауеръ».

фото: ТГ-канал Мухина

Иллюминаторы той же фирмы ставились в здании ГУМа на Красной площади. Реставраторы предполагают, что такие осветительные конструкции находились между всеми этажами и через них часть коридорного пространства освещал свет. Все найденные иллюминаторы предполагается отреставрировать. На торцевой стене четвертого этажа найдены остатки стеклоблоков Фальконье редкой формы и цвета. Инвестор уже связался с заводом в Санкт-Петербурге, возродившим их производство – оконное заполнение воссоздадут.

В связи с находками планируется изменение предмета охраны, т.е. включение этих деталей в соответствующий документ.

- Также обсудили возможные варианты приспособления к современному использованию объекта с учетом устройства здесь современных подъемников и лифтовых конструкций. Так как в здании планируется размещение отеля, рассмотрели различные планировки здания, - сообщает Мухин