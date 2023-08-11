Бусаргин: в Саратове отремонтируют 25 километров дорог за 2023 год

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

В 2023 году в областном центре будут приведены в порядок 25 километров дорог. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что работы ведутся благодаря нацпроекту президента России Владимира Путина «Безопасные качественные дороги», за счет средств регионального бюджета и транспортного налога, который передан в муниципальную казну.

- Самые крупные городские магистрали регион взял на свой баланс. На одной из них - проспект 50 лет октября - подрядчики приступили к работам. Ремонт здесь планировали на 2024 год, но благодаря решению Президента область получила возможность начать процесс на год раньше. В порядок приводим участки от Тракторной до Алексеевской и от Технической до площади Ленина. Работы ведутся в ночное время, чтобы не создавать больших неудобств на одной из самых оживлённых улиц города. Предполагается заменить асфальтовое покрытие, бордюрный камень и сделать прочную разметку из термопластика, - отметил Роман Бусаргин.