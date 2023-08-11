фото: Минтерриторий Саратовской области

Доброволец из Турков награжден Георгиевским крестом за отличия в ходе СВО. Об этом сообщает Министерство территорий Саратовской области.

Боец из Турков, Владимир Иванов, который в сентябре 2022 года отправился добровольцем в зону СВО, удостоен Георгиевского Креста IV степени. Владимир Иванов на данный момент служит в именной «Саратовской» 72-й бригаде. Ранее военнослужащий был награжден медалью Министерства обороны России «Участнику специальной военной операции».

Справка: знаком отличия — Георгиевским Крестом награждаются военнослужащие из числа солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов за подвиги и отличия в боях по защите Отечества, а также за подвиги и отличия в боевых действиях на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности, служащие образцами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства.