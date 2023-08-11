фото: "Заводской Online Саратов"

Жители Заводского района жалуются на полчища комаров в подъезде. Об этом стало известно из социальных сетей.

В городском сообществе «Заводской Online Саратов» появилась публикация от одного из жителей дома №89 по улице Огородной. Автор приложил видео из подъезда, на котором видно, что тысячи насекомых оккупировали стены и даже пол помещения. Для проведения дезинфекции УК ООО «Энергия-1» требует от жильцов письменное заявление, которое должно быть подано в отдел ПТО в рабочее время.

— А как быть, если у большинства людей время тоже рабочее?Антисанитария распространяется с огромной скоростью. Пока ждёшь лифт — множество укусов гарантировано, — жалуется горожанин.