Представители УК и ЖСК познакомились с ТЭЦ-5

Фото: Т Плюс

Саратовский филиал «Т Плюс» провел экскурсию на Саратовской ТЭЦ-5 для представителей управляющих организаций Ленинского и Кировского районов.

Сотрудники УК и ЖСК ознакомились с полным циклом производства тепловой и электрической энергии.

Знакомство началось с технологических цехов предприятия – котельного и турбинного цеха.

Волжская вода, прошедшая химическую подготовку в химическом цехе станции, подается в котлы, где превращается в перегретый пар высокого давления. Пар подается в турбоагрегаты, где его механическая работа превращается в электрическую энергию, а отработанный в турбинах пар используется для нагрева теплоносителя, который подается потребителю.

Саратовская ТЭЦ-5 является самым мощным источником тепловой энергии в энергоузле – около 60% потребителей тепловой энергии Саратова получают тепло с коллекторов станции – это жители Ленинского, Кировского, Октябрьского и Фрунзенского районов города.

Гости осмотрели центральный щит управления станции – место, куда поступает вся информация о работе оборудования предприятия, принимаются необходимые решения по изменению режимов работы энергетического оборудования.

«Экскурсию для представителей управляющих организаций мы проводим ежегодно, - отмечает руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс Ольга Владович, - Мы показываем весь технологический процесс подготовки теплового ресурса, который поступает в дома жителей города, отвечаем на все интересующие вопросы. Мы увидели положительный отклик и готовность жителей города к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству».

По итогам, представители тепловой инспекции Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» отметили важность подготовки к зиме многоквартирных домов и напомнили основные мероприятия, которые должны провести УК в домах для надежного и качественного теплоснабжения жителей зимой. Это проведение опрессовки труб, промывка и регулировка системы отопления, ремонт оборудования, герметизация вводов в дом и другое.