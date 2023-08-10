Роман Бусаргин поздравил саратовских строителей с профессиональным праздником

фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

Накануне Дня строителя в правительстве Саратовской области прошло торжественное мероприятие. Губернатор Роман Бусаргин поздравил работников отрасли с профессиональным праздником.

Глава региона отметил, что порой диалог между властью и строителями идет сложно, но решения даже по самым сложным вопросам всегда можно найти. Для обеих сторон главное – люди и их комфорт. Благодаря совместной работе, подчеркнул губернатор, в области сократилось число долгостроев, предоставляются квартиры переселенцам из авариного жилфонда и детям-сиротам. Кроме того, саратовские строители помогают налаживать мирную жизнь в подшефном Сватовском районе – восстанавливают жилые дома и социальные объекты.

«Ваш праздник приходится на самый разгар строительного сезона. Впереди очень много работы. До конца года необходимо ввести 1,3 млн квадратных метров жилья, построить и реконструировать десятки объектов по национальным проектам Президента Владимира Путина — это школы, поликлиники, детские сады, спорткомплексы, скверы и многое другое. Наше общее дело – создать условия, чтобы для жителей Саратовская область была родным и надежным домом в самом широком смысле этого слова», — заключил Роман Бусаргин и пожелал успехов и крепкого здоровья.

После состоялась церемония награждения лучших работников строительной отрасли Саратовской области.