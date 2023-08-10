Панков: В сельских почтовых отделениях создаются достойные условия для сотрудников и жителей

Николай Панков посетил почтовое отделение в Ивантеевке

Депутат Государственной Думы Николай Панков сегодня работает в Ивантеевском районе, где посетил почтовое отделение, об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слоV»

«Сегодня работаю в Ивантеевке. Зашёл в почтовое отделение, выписал журналы и детские энциклопедии для школы-интерната и центра социального обслуживания. Пообщался с коллективом, спросил о зарплате.

За 2 года в области капитально отремонтировано 73 сельских почтовых отделения. Почта в Ивантеевке - одно из них. Оно обслуживает более 5 тысяч человек. Как и любая сельская почта, это центр жизни. Здесь оплачивают коммунальные услуги, выписывают газеты и журналы. Получают и отправляют посылки. Создать достойные условия для работников и посетителей сельских почтовых отделений - задача, которую поставил Президент России Владимир Путин.

С директором регионального УФПС Сергеем Дубровиным и директором макрорегиона Волга Александром Вакуленко убедились, что в почтовом отделении обеспечен комфорт и безопасность. Такие условия должны быть везде. Считаю, пора подумать и о повышении зарплат работников», - подчеркнул Панков.