фото: УФССП

Саратовская фирма из-за долгов пыталась спрятать джип в Самаре. Об этом сообщает ГУ ФССП по Саратовской области.

По данным ведомства судебных приставов находится 122 исполнительных производства о взыскании с одной из фирм, специализирующейся на предоставлении услуг в области добычи нефти и природного газа, задолженности по штрафам ГИБДД на 127 тыс. руб., а с учетом исполнительского сбора долг составляет около 1,2 млн.

Расплачиваться юридическое лицо не собиралось. Было установлено, что за ним числится Mercedes-Benz GLS 350. Вместе с сотрудниками ГИБДД Самарской области саратовские приставы выяснили, что автомобиль находится в Самаре.

Машину задержали ночью на Красноглинском шоссе и отправили на спецстоянку. Если компания не расплатится, ее кроссовер будет продан для погашения задолженности. Кроме того, по информации ГИБДД, у должника нашли еще около 240 штрафов, которые будут переданы на исполнение приставам.