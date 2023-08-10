В Саратовской области подросток на мопеде врезался в ограждение

Фото с места ДТП в Петровске ( Прокуратура СО)

Петровская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего.

По информации пресс-службы прокуратуры Саратовской области, сегодня, 10 августа, в дневное время на улице Ф.Энгельса в Петровске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего, управляющего мопедом. Подросток не справился с управлением и допустил столкновение с бетонным ограждением. В результате чего несовершеннолетнего госпитализировали в лечебное учреждение с травмами.

Надзорное ведомство даст оценку вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований примет меры реагирования

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