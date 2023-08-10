В Саратове предлагают популяризировать домовые чаты для общения жильцов с УК

Заседание общественного совета при Правительстве области

Сегодня в ходе заседания общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве области руководитель Совета Светлана Березина выступила с предложением унифицировать подход к созданию общедомовых чатов многоквартирных домов.

Общественница сообщила, что в ряде российских регионов реализуется проект централизованного создания и функционирования общедомовых чатов, который позволяет жителям напрямую взаимодействовать с представителями управляющих компаний и чиновниками. Такие чаты создаются на базе российского VK мессенджера, что позволяет не зависеть от иностранного программного обеспечения и избежать утечки данных. При этом регистрация в социальной сети не нужна, достаточно просто установить приложение.

«Домовые чаты стали достаточно популярными у саратовцев, но они, как правило, стихийные и зачастую там творится настоящий хаос, какие-то выяснения отношений между соседями или даже ругань. Непонятно кто администрирует эти чаты, а верифицировать насколько актуальная и официальная информация там размещается невозможно», - отметила Березина.

По ее словам, применение единого подхода к созданию домовых чатов позволило бы жителям не просто быть участниками неформальных сообществ, а использовать их как сервис для связи с управляющими компаниями, которые стали бы администраторами чатов наряду с профильными чиновниками. Сегодня лишь в единицах домовых чатов есть представители организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги.

Заседание общественного совета при Правительстве области

«Жильцы смогут получать информацию, которая действительно касается их дома: ремонт в подъезде, благоустройство двора, предупреждение о шумных работах, аварийное отключение коммунальных услуг и реальные сроки восстановления. Соседи смогут задать вопросы, например, об организации парковки, установке забора, обустройстве детской площадки и многое другое», - рассказала Березина.

Присутствующий на заседании общественного Совета заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции области Алексей Кузнецов поддержал инициативу, отметив значимость прямых коммуникаций между жильцами МКД и управляющими компаниями. «Мы готовы оказать помощь в реализации данного проекта, встречаться с руководителями организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, убеждать их, что такая форма взаимодействия сегодня актуальная и востребована жителями. Отчасти подобная работа нами уже ведется. Попросим управляющие компании разместить подъездах QR-коды на такие домовые чаты. Уверен, муниципальные органы власти также активно включатся в процесс», - отметил Кузнецов.

Присутствующий в зале представитель УК «Эдельвейс» и УК «Фрегат» Николай Дорошенко в свою очередь выразил готовность оперативно реагировать на обращения жителей: «Полностью поддерживаем данную инициативу. Наши компании достаточно давно начали внедрять подобные методы работы, это упростит и ускорит взаимодействие с жителями. В наших домах много людей старшего поколения и мы готовы устраивать встречи с ними, их обучать пользоваться мессенджером».

Заместитель руководителя Общественного Совета Петр Баранников в свое выступлении отметил, что перевод домовых чатов на российскую платформу в перспективе поможет их интегрировать с системой ГИС ЖКХ, с которой уже работают управляющие организации, и которая предоставляет возможность проведения общих собраний собственников в онлайн-режиме.