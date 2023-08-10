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В Саратове изменят приоритет движения на перекрестке в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В Саратове изменят приоритет движения на пересечении улиц Маяковского и Ново-Автобусная в Поливановке.

Новые дорожные знаки установят 18 августа. После изменений, ул. Маяковского станет главной на перекрестке по отношению к Ново-Автобусной. Это сделано ради удобства движения автобусного маршрута №46а, который пустили на время закрытия трамвая №6.

Такое решение приняла комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.