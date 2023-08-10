Заменили 930 метров трубопроводов за 31 день

фото: Т плюс

Саратовский филиал «Т Плюс» в июле заменил 930 метров поврежденных трубопроводов разного диаметра.

Ненадежные участки были определены по итогам проведенных гидравлических испытаний и внутритрубной диагностики. Самые протяженные из них – на ул. Тархова, 33/35 (50 метров), ул. Б. Горной, 245/265 (40 метров), и в пос. Жасминный (20 метров).

Ежедневно на объектах по замене изношенных теплосетей работают порядка 20 ремонтных бригад. Несмотря на 30-градусную жару, а в траншеях от нагреваемых на солнце труб температура еще выше, люди и техника работают весь световой день, чтобы зимой у жителей города было тепло в квартирах.

Большое количество дефектов – доказательство того, что городские коммунальные сети находятся в ненормативном состоянии. С каждым годом уровень повреждаемости растет. С начала года на теплосетях Саратова произошло 1490, что на 339 больше, чем в прошлом периоде. Устранено почти 1400 повреждений. Приведение городских коммуникаций в норму требует много времени и вложений и является одним из приоритетов Саратовского филиала «Т Плюс».