В Энгельсе застройщик построит школу и детский сад

Еще один застройщик взял на себя обязательства по строительству социальных объектов. Об этом сегодня, 10 августа сообщается в телеграм-канале Романа Бусаргина. Соответствующее досудебное соглашение подписано с ООО СЗ «Скрипка девелопмент».

Организация планирует возвести 5 многоэтажных жилых домов в Энгельсе: 2 дома на улице Полиграфическая, 81; улице М. Расковой, 4; улице Комсомольская и улице Маяковского, 12. В связи с тем что детские сады и школы, расположенные в этих районах, не смогут принять дополнительную нагрузку, жилая застройка вестись не может.

Чтобы продолжить строительство, застройщик принял решение самостоятельно возвести новые соцобъекты. Речь идет о школе, детском саде и пристройке к дошкольному учреждению. Данные учреждения должны полностью закрыть потребность для вышеуказанных домов.

Ранее аналогичные обязательства на себя взяли застройщики еще 10 домов в Саратове.

- Это позволит уйти от порочной практики, когда в городах появляются целые микрорайоны без социальной инфраструктуры, - заметил Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.