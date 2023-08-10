Пик заболеваемости ЭВИ в Саратовской области ожидается в конце августа

Фото: архив КП

В Саратовской области зарегистрирован уже 101 случай заболевания энтеровирусом. Об этом сегодня, 10 августа, брифинге сообщил замминистра здравоохранения Денис Грайфер.

Он отметил что 90% заболевших – дети.

- Если говорить о менингите, то он связан с этой инфекцией. Всего у нас в инфекционной больнице находится 228 пациентов. Отмечу, что это не только те, у кого подтвердился диагноз, но и те, кто находится под подозрением. Вакцина от менингита направлена на бактериальный вид, а не вирусный. К сожалению, от энтеровирусного менингита нет вакцины, - рассказал Грайфер.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора региона Надежда Матвеева пояснила, что ведомством в Энгельсе была взята проба воды из мест купания и энтеровируса не выявлено. Однако регион не прошел пик заболевания, и роста стоит ждать до конца августа.

По ее словам дети старше 6 лет, приобретают иммунитет к инфекции. Матвеева также напомнила, что в Саратове рекомендовали ограничить проведение массовых мероприятий с участием детей.

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