Саратовский областной суд оставил в силе приговор о рабском труде

Фото: архив КП (мужчина в наручниках)

Сегодня, 10 августа, пресс-служба Саратовского областного суда сообщила об окончательном решении по делу об использовании рабского труда и похищении человека.

Садоян Усуба Ширинович и Садоян Чаркяза Ширинович обвинялись в похищении человека, использовании рабского труда, хулиганстве и невыплате заработной платы

Напомним, подсудимые, проживая в селе Клещевка Саратовской области, организовали подсобное хозяйство, где содержали рогатый скот. В период с мая 2016 года по декабрь 2019 года они привлекли к уборке за животными и иным работам незнакомую им 18-летнюю девушку, пообещав ей жилье, питание и заработок в размере не менее 10 000 рублей.

Когда братья Садоян узнали о тяжелой жизненной ситуации девушки – отсутствие жителья, а также документов, решили воспользоваться этим в корыстных целях. Подсудимые поселили ее в сарае, почти не кормили и не платили за труд. Попытки бегства незамедлительно пресекались: братья осуществляли поиск девушки, возвращали ее обратно, применяли к потерпевшей физическое насилие.

23 декабря 2023 года двое мужчин решили помочь девушке, приехали в Клещевку на автомобиле «Ниссан Патрол» и предложили девушке поехать с ними в Саратов. Узнав об этом, братья Садоян взяли биту, металлическую трубу и своими автомобилями перекрыли дорогу. Битой и трубой нанесли удары по кузову машины и потребовали передать им девушку. Затем один из братьев нанес удар в область головы одному из мужчин. Водителю удалось уехать от злоумышленников.

Изначально действия преступников квалифицировали в том числе, как невыплату заработной платы за определенный период, однако суд установил, что подсудимые использовали именно рабский труд, а трудовых отношений между потерпевшей и злоумышленниками не имелось. И вынес приговор по статьям о похищении и использовании рабского труда, назначив каждому из них наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на 2 года. Сторона защиты обжаловала решение суда первой инстанции и просила его отменить.

Саратовский областной суд, рассмотрев уголовное дело, оставил приговор Ленинского районного суда г. Саратова в части назначенного наказания без изменения.

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