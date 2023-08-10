Саратовец заказал доставку и лишился трех холодильников

В Саратове мужчина заказал доставку и лишился заказанной техники. Об этом сегодня, 10 августа сообщает региональное ГУ МВД.

В полицию с заявлением обратился житель Заводского района. Мужчина рассказал, что хотел воспользоваться услугами частного грузоперевозчика по доставке бытовой техники из магазина. На его объявление на одном из популярных сайтов откликнулся неизвестный с обещанием выполнить перевозку. Саратовец заплатил магазину за 3 холодильника более 80 тысяч рублей и стал ждать доставку. Однако товар так и не получил, после чего понял, что его обманули.

Сотрудниками уголовного розыска было установлено, что товар по доверенности в магазине забрал заказчика 19-летний житель Октябрьского района. До заказчика он его не довез. Подозреваемый пояснил, что нанял газель на сайте бесплатных объявлений, забрал на ней холодильники из магазина, а после просто продал их в ломбард.

По данному факту заведено уголовное дело о краже. В отношении ранее не судимого гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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