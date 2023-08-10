1000 заявок из 76 субъектов страны на форум «Хопёр-2023»

До конца регистрации на молодёжный образовательный форум «Хопёр-2023» остается неделя

С 24 по 28 августа в Саратовской области пройдет XIV Молодёжный образовательный форум "Хопёр", который объединит инициативную молодёжь со всей страны.

На платформе АИС "Молодежь России", где прямо сейчас идёт регистрация на форум, подано свыше 1000 заявок из 76 субъектов Российской Федерации, в том числе и из новых регионов.

По итогу заявочной кампании 300 активных молодых людей получат возможность реализовать себя в 8 различных направлениях в очном формате форума. Те, кто не прошел отбор, смогут принять участие в специальном направлении "Хопер онлайн".

Напомним, что на площадке форума будет реализован грантовый конкурс Росмолодёжь.Гранты и региональный конкурс среди физических лиц с общим грантовым фондом 7,5 миллионов рублей.

До конца регистрации на молодёжный образовательный форум "Хопёр" остается неделя. Регистрация доступна на платформе АИС "Молодежь России" по ссылке до 15.00 (мск) 16 августа.