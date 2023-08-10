Саратовцы могут загадывать желания: в августе наблюдаем метеорный поток Персеиды

Фото Млечного пути из архива КП
Любители ночного неба в Саратовской области, с 12 на 13 и с 13 на 14 августа — увидят пик звездного потока Персеид. Ожидается около 100 метеоров в час в зените. Метеорный поток Персеиды можно наблюдать каждый год с середины июля до конца августа. В этом году «звездопад» активен с 14 июля по 24 августа.
Кроме того, 16 августа наступит новолуние – на небе не будет видно спутницы Земли, и ночь будет темнее, поэтому неделя вокруг этой даты будет идеальной для наблюдений. Лучшее время для наблюдения — через несколько дней после пика его активности до восхода луны.
Чтобы насладиться красивым видом лучше всего уехать за город, подальше от ярких огней.
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