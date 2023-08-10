В Саратовской области новый сезон охоты начнется 26 августа

В Саратове разрешат охотиться на водоплавающую, болотно-луговую, степную, полевую и боровую дичь

С 26 августа в Саратовской области начинается летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь для всех охотников. В связи с этим комитет охотничьего хозяйства и рыболовства приступил к выдаче разрешений.

Выдаются разрешения на охоту на водоплавающую, болотно-луговую, степную, полевую и боровую дичь. Речь идет о чибисе, бекасе, серой куропатке, вальдшнепе, вяхире, перепеле, а также утке и гусе.

Охотники могут обратиться в комитет по адресу: 410012, город Саратов, улица Университетская 45/51, строение 1, кабинет 212. В районах области можно обратиться к государственным инспекторам.

Кроме того, напоминаем, что теперь возможно получение разрешения на охоту через портал государственных услуг.