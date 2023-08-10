В Ленинском районе Саратова горела квартира в многоэтажке

Фото: архив КП

В Ленинском районе на улице Гвардейская №30 «А» произошло возгорание в квартире на 5 этаже.

Об этом сегодня, 10 августа сообщает портал «Саратов (Ленинский район)». Информация о возгорании поступила в 9:34 утра. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание на площади 4 кв.м. В 10.09 пожар был ликвидирован.

В результате пожара пострадала 96-летняя женщина. Ее госпитализировали с отравлением продуктами горения. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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