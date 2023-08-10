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НовостиОбщество10 августа 2023 8:21

Саратовцы выберут название подстанции в новом микрорайоне

На территории бывшего аэропорта Саратова построят электрическую подстанцию
Светлана Курышева

ПАО «Россети Волга» объявило конкурс на лучшее название электрической подстанции, которую планируют построить на территории бывшего аэропорта. Энергообъект обеспечит электроэнергией 30 тысяч будущих жителей нового микрорайона, а также организации социальной сферы.

Планируется строительство подстанции открытого типа ПС 110 кВ, которая будет оборудована двумя силовыми трансформаторами 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый. Так же построят распределительные пункты, порядка 80 километров линий электропередачи, распределительных подстанций с силовыми трансформаторами мощностью до 4000 кВА.

Названия с сегодняшнего дня и по 17 августа предлагают присылать на номер WhatsApp +7 927 108 75 15. Энергетики выберут лучшие и вынесут для голосования в своей группе ВКонтакте с 21 по 25 августа. Энергообъекту присвоят имя, набравшее больше всего голосов. Автору лучшего названия обещают приз.

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