В Саратовской области открыт новый сезон охоты

Фото: архив КП

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства сегодня, 10 августа сообщает о выдаче разрешений на новый сезон охоты. Летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь стартует для всех охотников с 26 августа. В связи с этим напоминаем, что комитет охотничьего хозяйства и рыболовства приступил к выдаче разрешений.

Выдаются разрешения на охоту на водоплавающую, болотно-луговую, степную, полевую и боровую дичь. Речь идет о чибисе, бекасе, серой куропатке, вальдшнепе, вяхире, перепеле, а также утке и гусе. Охотники могут обратиться в комитет по адресу: город Саратов, улица Университетская 45/51, строение 1 , кабинет 212. В районах области можно обратиться к государственным инспекторам.

Кроме того, желающие могут получить разрешения на охоту через портал государственных услуг.

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