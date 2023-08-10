Юные гандболисты Саратовской области получили спортивный инвентарь

Фото: архив КП

Гандбольная школа региона насчитывает более тысячи спортсменов в Саратове, Энгельсе, Новоузенске и Красноармейске. Как сегодня, 10 августа, сообщает Министерство молодежной политики и спорта, Олег Дубовенко передал гандболистам спортивный инвентарь от «Федерации гандбола России».

С 1 по 14 августа на базе спортивного комплекса «Кристалл» проходят тренировочные сборы юношеской сборной области, в которую включены ребята со всего региона. Около 1000 единиц оборудования поступит во все спортивные школы, где дети занимаются гандболом.

- Развитие детского спорта - одна из приоритетных задач ведомства. Во время визита в Саратовскую область руководства Федерации гандбола России была достигнута договоренность о поддержке спортивных отделений гандбола в регионе. И уже сегодня Федерация предоставила необходимое для тренировок оборудование и инвентарь, которые помогут юным спортсменам достигать новых высот. Занимайтесь гандболом, растите в профессиональном мастерстве и радуйте техничной игрой своих родителей и болельщиков, - обратился к собравшимся Олег Дубовенко.

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