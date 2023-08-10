Саратовская область объединит инициативную молодёжь со всей страны

С 24 по 28 августа в Саратовской области пройдет XIV молодёжный образовательный форум «Хопёр», который объединит инициативную молодёжь со всей страны. Министерство молодежной политики и спорта области сегодня, 10 августа сообщает, что на платформе АИС «Молодежь России», где прямо сейчас идёт регистрация на форум, уже подано свыше 1000 заявок из 76 субъектов Российской Федерации, в том числе и из новых регионов. До конца регистрации остается неделя

По итогу принятых заявок 300 активных молодых людей получат возможность реализовать себя в 8 различных направлениях в очном формате форума. Те, кто не прошел отбор, смогут принять участие в специальном направлении «Хопер онлайн».

Напомним, что на площадке форума будет реализован грантовый конкурс Росмолодёжь.Гранты и региональный конкурс среди физических лиц с общим грантовым фондом 7,5 миллионов рублей.

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