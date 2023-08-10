Общественный транспорт для Саратова. «Сказка о Ютонгах» закончилась, едва успев начаться

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Никаких комфортабельных автобусов Yutong китайского производства на маршруте №6 (пос. Комсомольский – ТЦ "Happy молл") не будет. Вместо них саратовцам теперь обещают предоставить отечественные ЛиАЗы – но это тоже не точно, поскольку на заводе-изготовителе якобы "сложная обстановка". Все это следует из ответа чиновников «Общественному мнению» на запрос по поводу возмутительной ситуации, напрямую связанной с этим маршрутом.

Напомним, сам конкурс на «шестерку», фактически соединяющую "новый Саратов" с Заводским районом, состоялся в начале года. Победу на нем одержало ООО «САТО» из Ульяновской области. Чтобы победить, перевозчик заявил на конкурс и представил на осмотр 40 новых автобусов, 16 из которых – те самые "ютонги" 2023 года выпуска, о которых шла речь в начале. Но на этих «китайцах» почему-то стояли пензенские регистрационные номера. А остальные автобусы, судя по табличкам, были сняты с других саратовских маршрутов. Чиновники мэрии не увидели в этом ничего странного - свидетельства на маршрут №6 ульяновцам были выданы без проблем. В итоге за все это время ни один "Ютонг" на шестом маршруте так и не появился (зато упомянутые автобусы нашлись в Пензе); остальной же общественный транспорт, якобы тоже готовый "благодаря" ООО "САПО" вот-вот выйти на этот маршрут, судя по всему, тоже вернулся туда, где работал до этого.

"На маршруте №6 были выявлены нарушения (несоответствие подвижного состава характеристикам, заявленным в конкурсной документации, несоблюдение расписания), составлены акты. Перевозчику направлена претензия с целью устранения выявленных нарушений в досудебном порядке.

23 июля 2023 года комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова с руководителем перевозчика проведена встреча, указано на необходимость ввода в эксплуатацию автобусов, соответствующих характеристикам, которые были заявлены в конкурсной документации. Руководителем перевозчика даны пояснения, что новые отечественные автобусы марки ЛиАЗ-5292 будут приобретены в полном соответствии с конкурсной заявкой. Учитывая сложную обстановку на заводе-изготовителе (долгие поставки комплектующих и запасных частей к автобусам), первые автобусы начнут поступать в начале сентября 2023 года. Комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова направлено обращение в управление государственного автодорожного надзора (УГАДН) по Саратовской области, к компетенции которого относится проверка наличия полисов страхования гражданской ответственности", - сообщает в своем письме «ОМ» и.о. председателя дорожно-транспортного комитета мэрии Игорь Поздникин. Идентичный ответ был также подписан профильным замглавы Саратова Максимом Сиденко.

«Получается, про комфортабельных "китайцев" саратовцы могут забыть совсем - в лучшем случае они получат гораздо более скромные ЛиАЗы - но не сейчас и, собственно, не факт, что получат вообще. Как мы ни пытались найти в законе, регулирующем отношения по перевозкам и конкурсам, хотя бы минимальную легальную возможность для таких действий перевозчика, так ничего и не нашли», - пишет информагентство.

По закону каждый перевозчик, добровольно взяв на себя обязательства, обязан не позднее 90 дней после конкурса (в нашем случае это 1 июля) приступить к перевозкам именно тем транспортом, который он заявил на конкурс. То есть предполагается, что еще до участия в конкурсе у перевозчика этот самый транспорт имеется, ну или хотя бы есть договоры на его приобретение, аренду или лизинг.

Вместе с тем, в начале июля СМИ рассказывали, что в реестре лицензии у ООО "САТО" был обнаружен лишь один-единственный автобус (а не 40 заявленных); остальные же транспортные средства на маршруте № 6, как выяснилось, никакого отношения к этому перевозчику не имеют.

Судя по открытым источникам, никакой «сложной обстановки» на Ликинском автобусном заводе (производителе ЛиАЗов) сегодня не наблюдается. Автобусы предлагаются к продаже и лизингу. Другое дело, что для приобретения 16 новых ЛиАЗов вместо показанных "ютонгов" новому перевозчику теперь необходимо где-то изыскать порядка 300 миллионов рублей. А учитывая, что уставной капитал ООО «САТО» всего 10 тысяч рублей, общая выручка в 2022 году составляла 2 млн рублей при убытке в 721 тыс. рублей (данные также взяты из открытых источников) взять такую крупную сумму ему, видимо, просто негде.