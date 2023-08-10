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НовостиОбщество10 августа 2023 7:11

В центре Саратова отключили воду до вечера

На двух улицах Саратова жители остались без воды
Светлана Курышева
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сегодня, 10 августа, для устранения повреждения на водопроводе по улице Зарубина, 170а, ограничено холодное водоснабжение нескольких улиц в центре Саратова. Об этом сообщают ООО «КВС».

До 20.00 без воды останутся абоненты улицы Зарубина, от М. Горького до Университетской; и Смурский переулок.

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