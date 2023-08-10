В центре Саратова отключили воду до вечера

Фото: архив КП
Сегодня, 10 августа, для устранения повреждения на водопроводе по улице Зарубина, 170а, ограничено холодное водоснабжение нескольких улиц в центре Саратова. Об этом сообщают ООО «КВС».
До 20.00 без воды останутся абоненты улицы Зарубина, от М. Горького до Университетской; и Смурский переулок.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.