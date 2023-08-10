ЕР: К 1 сентября школьные наборы от партии получат 200 000 детей

Фото: Сайт "Единая Россия"

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», партия «Единая Россия» организовала более 4 тысяч пунктов приёма школьных принадлежностей, спортивной формы и канцтоваров по всей стране. Это сделано для того, принять участие в акции «Собери ребёнка в школу» могли все желающие. Школьные наборы выдают в региональных отделениях партии, штабах общественной поддержки и общественных приёмных. В новых регионах – через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии, а также в пунктах, которые «Единая Россия» открыла вместе с фондом «Ридовка Помогает!».

«Участниками акции уже стали более 55 тысяч детей, а всего планируется обеспечить порядка 200 тысяч. Конечно, самое пристальное внимание мы уделяем детям наших бойцов, они сейчас нуждаются в дополнительной поддержке. В штабах общественной поддержки организуем мероприятия для детей и выдаём им подарки к началу учебного года. Здесь же можно оставить заявку на оказание адресной поддержки», – рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Такие мероприятия уже проведены в штабах во Владимирской, Нижегородской, Свердловской областей и других регионах. В них также приняли участие дети из многодетных и нуждающихся семей.

В новых регионах рюкзаки ко Дню знаний от «Единой России» получили уже 14 тысяч детей. Также партия передаёт в школы наборы учебников и книг для библиотек.

«Потребности каждого населённого пункта прорабатываем отдельно. Собираем информацию о том, скольким детям нужна помощь, в чём особенно нуждаются школы. Это и оргтехника, и спортивный инвентарь, учебники не только для начальной школы, но и средней и старшей, наборы для творчества и многое другое», – рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России».

Он также отметил, что партия помогает восстанавливать школы новых регионов по народной программе.

«Здания во многих населённых пунктах находятся в плачевном состоянии – подготовить их к 1 сентября помогают наши волонтёры. Объекты, где требуются капитальный ремонт и благоустройство, жители на встречах с кандидатами от «Единой России» могут предложить включить в региональные блоки народной программы «Единой России». Сейчас сбор инициатив идёт во всех населённых пунктах. Какие-то работы уже проводятся, например, ряд школ ремонтируют в Херсонской области, в Донецкой и Луганской народных республиках при поддержке регионов-шефов. Обновляют и здания, которые пострадали от обстрелов ВСУ, и те, что не ремонтировали при украинской власти. Многие школы уже готовы принимать детей», – отметил Александр Сидякин.

Напомним, «Единая Россия» ежегодно проводит акцию «Собери ребёнка в школу» для детей из малообеспеченных и многодетных семей. С прошлого года в ней принимают участие и дети участников СВО. Также вместе с родителями представители партии проверяют готовность учебных заведений к 1 сентября – оценивают качество проведенных ремонтных работ, благоустройство территорий, состояние спортивных площадок.

«Акция «Собери ребенка в школу» в Саратовской области проходит ежегодно. В этом году активистами и сторонниками партии «Единая Россия» особое внимание уделяется детям участников специальной военной операции, а также ребятам из многодетных и малообеспеченных семей. Считаю, что поддержка необходима прежде всего тем, кому труднее всего.

Кроме классических школьных наборов, традиционно адресная помощь оказывается по потребностям каждого ученика, ведь мы понимаем, что помимо канцелярских принадлежностей нужно купить еще школьную форму, спортивные товары, обувь. Многие участники акции не ограничиваются материальной поддержкой и интересуются у педагогов и законных представителей детей, какую еще помощь возможно оказать.

Одной из наших главных задач сегодня является сделать все, чтобы наши участники СВО были спокойны за свои семьи и были сосредоточены на своих боевых задачах.

Добрыми делами и конструктивным подходом к их реализации мы все вместе сможем создать и сохранить в обществе атмосферу доброжелательности и взаимопомощи», - поделился региональный координатор партпроекта «Новая школа» в Саратовской области Александр Блатман.

Фото: Сайт "Единая Россия"