Фото: Администрация Энгельсского района

Дмитрий Плеханов провел встречу с многодетными семьями во Взлетном.

Встреча традиционно прошла в формате конструктивного диалога. Для этого во Взлетный были приглашены представители ресурсоснабжающих организаций, а также специалисты профильных управлений муниципалитета. В мероприятии приняла участие заместитель министерства строительства области главный архитектор Анна Смирнова.

По инициативе Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в текущем году на обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для жилищного строительства многодетным семьям, из регионального и местного бюджетов выделено порядка 63 млн рублей. Из них порядка 13 млн рублей распределены Красноярскому муниципальному образованию.

На сегодняшний день в поселении 128 семей закрепили за собой право на строительство. Во Взлетном уже освоен 41 земельный участок, к которым необходим проезд. Поэтому первым вопросом обсудили, какую именно улицу необходимо привести в порядок. Одна из жительниц считает, что целесообразнее сделать въезд - улицу Новую, которая соединяет участки с поселком. Но не все оказались согласны с этим предложением.

«Вы решите сообща, какое направление для вас самое актуальное. Именно для этого мы с вами сегодня и собрались, чтобы вместе обсудить все вопросы», - сказал Глава района.

Как пояснил председатель комитета ЖКХ Владимир Нежданов, на капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов к выделенным земельным участкам на территории Красноярского МО выделено 1 992,00 тыс. руб. Планируется, что это будет участок протяженностью 620 м.

В следующем году строительство дорог продолжится, об этом заявила Анна Смирнова. По ее словам, средства на эти цели в региональном бюджете предусмотрены.

По вопросу водоснабжения разрабатывается проектно-сметная документация будущих сетей. В самом поселке обеспечение водой населения осуществляется централизованным способом из артезианских скважин.

Представители ресурсоснабжающих организаций рассказали, как и когда будут заведены свет и газ.

Модератор встреч с многодетными семьями, член Общественного совета Мария Моргунова напомнила всем участникам встречи, что в социальных сетях есть группа, где размещается вся актуальная информация по обустройству участков многодетных семей в Энгельсском районе.