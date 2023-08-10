В Саратове отменили праздничные мероприятия на ближайшие выходные

Развлекательные мероприятия, которые должны были пройти в субботу на новой набережной

переносятся на сентябрь. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает МАУК «Дирекция парков и скверов». Такое решение принято в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в Саратове.

Подробную информацию о дате переноса сообщат позже.

Напомним, в субботу 12 августа планировался праздник в районе спуска у Шелковичной с несколькими площадками летних развлечений — «Детская», «Молодёжная», «Культурная» и «Патриотическая».

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