В Саратове отменили праздничные мероприятия на ближайшие выходные

Развлекательные мероприятия, которые должны были пройти в субботу на новой набережной
переносятся на сентябрь. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает МАУК «Дирекция парков и скверов». Такое решение принято в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в Саратове.
Подробную информацию о дате переноса сообщат позже.
Напомним, в субботу 12 августа планировался праздник в районе спуска у Шелковичной с несколькими площадками летних развлечений — «Детская», «Молодёжная», «Культурная» и «Патриотическая».
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