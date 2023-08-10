Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 августа 2023 6:14

В Ленинском районе Саратова девочка подросток упала с четвертого этажа

В Саратова 14-летняя девочка госпитализирована после падения с высоты
Светлана Курышева
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 9 августа, произошел несчастный случай. С четвертого этажа дома №21 на улице 2-я Прокатная упал подросток. Об этом сообщает портал «ЧП-Саратов».

Прибывшие на место медики центра медицины катастроф госпитализировали 14-летнюю девочку в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.