В Ленинском районе Саратова девочка подросток упала с четвертого этажа

Фото: архив КП

В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 9 августа, произошел несчастный случай. С четвертого этажа дома №21 на улице 2-я Прокатная упал подросток. Об этом сообщает портал «ЧП-Саратов».

Прибывшие на место медики центра медицины катастроф госпитализировали 14-летнюю девочку в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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