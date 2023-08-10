Панков: Помощь семьям, особенно многодетным – приоритет для нашей страны

"Остаётся много работы в этом направлении"

Депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слоV» подчеркнул: чтобы многодетных семей в области стало больше, нужно создавать им хорошие условия.

«Помощь семьям, особенно многодетным – приоритет для нашей страны. Такую задачу ставит президент страны Владимир Путин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прав - необходимо делать все, чтобы многодетных семей в области было как можно больше. Для этого нужно создавать им хорошие условия.

Но были случаи, когда многодетным семьям выдавали участки без необходимой инфраструктуры. В Балаковском, Пугачевском, Хвалынском районах люди столкнулись с такой проблемой. Вместе с активными жителями нам удалось добиться, чтобы на участках для многодетных семей в Балаково провели коммуникации. Но не все вопросы решены. Остаётся много работы в этом направлении.

Планирую проехать ещё раз по участкам, которые выделены для многодетных семей в округе. Вместе с жителями и дальше будем работать над решением их проблем», - пишет Николай Панков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с многодетными семьями, обсудив вопрос индивидуального жилищного строительства и связанные с этим проблемы. Об этом сообщил телеграм-канал его сторонников в Саратове.