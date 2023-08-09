Аварийные дома в центре Саратова уступят место платным парковкам. Об этом стало известно сегодня, 9 августа. в ходе расширенного совещания комитета по строительству и ЖКХ Саратовской областной Думы.

Чиновниками предварительно определены 8 земельных участков, которые можно было бы использовать под плоскостные парковки, предложено три этапа реализации проекта.

- Сейчас в городе большое количество освободившихся участков после расселения домов. Предварительно определены 8 участков, в том числе в центре, и идет уточнение их границ, - рассказал зампред комитета дорожного хозяйства Артем Прохоров. Он также отметил необходимость новых парковочных мест.

По предварительным данным, всего на данных площадках можно обустроить 210 парковочных мест. Во время работ по реконструкции Привокзальной площади будет осуществляться снос домов, а на их месте в рамках второго этапа также планируется организация плоскостных или многоуровневых платных парковок.

Чиновник также обращает внимание на строительство платных парковочных пространств на Театральной площади, улицах Большой Казачьей, Радищева и «других», являющихся наиболее загруженными и аварийными.