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Володин встретился с многодетными семьями Саратовской области. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников Вячеслава Володина «Володин.Саратов».

Сегодня, 9 августа, председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с многодетными семьями Саратовской области. Лейтмотивом встреч стал вопрос индивидуального жилищного строительства и связанные с этим проблемы.

В поселке Воробьевка города Саратова для многодетных семей выделены земельные участки, в общей сложности здесь будут жить более 10 тысяч человек. Необходимой инфраструктуры на сегодняшний день нет, отсутствует вода, дороги. Вячеслав Володин предложил начинать решать самые важные вопросы – с дорогами и водой – уже в этом году.

Было отмечено, что в регионе 10 лет назад было около 10 тысяч многодетных семей, а на сегодняшний день их 25 тысяч.

- Надо делать все для того, чтобы у нас многодетных в регионе было как можно больше, чтобы каждый год их прибавлялось не по 2 тысячи семей, а по 3-5 тысяч. Без этого невозможно развивать Саратовскую область, без этого нет будущего у страны, – сказал Володин.