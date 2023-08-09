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НовостиОбщество9 августа 2023 13:24

В Саратове временно изменен маршрут автобуса №93

Изменение схемы движения связано с аварийными работами
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове временно изменен маршрут автобуса №93. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает мэрия.

Изменение схемы движения связано с аварийными работами «Т Плюс» на улице Григорьева. Ремонт ведется на участке между улицами Комсомольская и Некрасова.

Автобусы будут двигаться по схеме: Комсомольская - Первомайская - Некрасова.

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