Фото: Архив КП

В Саратове временно изменен маршрут автобуса №93. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает мэрия.

Изменение схемы движения связано с аварийными работами «Т Плюс» на улице Григорьева. Ремонт ведется на участке между улицами Комсомольская и Некрасова.

Автобусы будут двигаться по схеме: Комсомольская - Первомайская - Некрасова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.