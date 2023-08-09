Фото: Архив КП
В Саратове временно изменен маршрут автобуса №93. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает мэрия.
Изменение схемы движения связано с аварийными работами «Т Плюс» на улице Григорьева. Ремонт ведется на участке между улицами Комсомольская и Некрасова.
Автобусы будут двигаться по схеме: Комсомольская - Первомайская - Некрасова.
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