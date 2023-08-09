«ЭнергосбыТ Плюс»: подпишись на электронную квитанцию и выиграй приз

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Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» наградил победителей первого этапа акции «Офис в кармане». 30 из них получили приз в размере одной тысячи рублей, и 70 - выигрыш в 500 рублей. Призовая сумма (1000 или 500 рублей) зачислена на лицевой счет победителя и размещена отдельной строкой в квитанции. По мере начисления средств за потребленный теплоресурс и списания их из призовой суммы остаток будет отражаться в платежном документе.

До 30 сентября клиенты энергокомпании могут принять участие во втором этапе акции. Для этого необходимо оформить подписку на электронную квитанцию и не иметь на момент подведения итогов просроченной задолженности за тепловую энергию и горячее водоснабжение. Победителей второго этапа определят методом генератора случайных чисел до 31 октября. Всего за два этапа акции будут выбраны 200 счастливчиков: 140 человек получат 500 рублей для оплаты коммунальных услуг и 60 человек получат максимальный выигрыш.

На сегодняшний день на электронную квитанцию перешли свыше 63 тысяч клиентов. Отказ от бумажных счетов – это, прежде всего, сохранение окружающей среды. Оформив электронную версию, жители Саратовской области смогут внести существенный вклад в сохранение экологии. Полностью перейдя на электронные счета, клиенты Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» смогут сохранить около 550 деревьев в год.