Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"

В Саратове в поселке Юбилейный 79-летняя автоледи пострадала в ДТП. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 6:00 на улице Усть - Курдюмская. Напротив дома №12/1 столкнулись две иномарки. За рулем Suzuki сидел 33-летний мужчина, автомобилем Chevrolet Lacetti управляла 79-летняя женщина.

В результате, пенсионерка госпитализирована с травмами в медицинское учреждение.

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