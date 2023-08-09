Фото: Архив КП

В Ленинском районе Саратова до вечера отключили воду. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает администрация Ленинского района.

Ограничение подачи воды связано с повреждениями на водопроводе по адресу улица Одесская, 7а. Без воды до вечера остались абоненты улиц Одесская, 3а, 3д, 7а; а также Лунная, 44, 46, 46а.

Завершение работ планирует до 20:00.

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