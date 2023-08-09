Фото: Архив КП

В ходе СВО погиб боец из Саратова Игорь Хаджи-Ахунов. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает администрация города.

Соболезнования родным и близким выразил губернатор региона Роман Бусаргин и глава Саратова Лада Мокроусова.

Как отметил Бусаргин, ради обеспечения безопасности нашей страны и народа саратовец отдал жизни. Лада Мокроусова добавила, что боец героически сражался за нас и будущее наших детей.

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