Студентка ПИУ РАНХиГС приняла участие в VIII Международной олимпиаде клиницистов — 2023 в Нижнем Новгороде

Фото: РАНХиГС

На базе НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде состоялась VIII Международная олимпиада клиницистов — 2023. Организатором мероприятия выступила АНО «Центр развития юридических клиник». В олимпиаде приняли участие 3 эксперта, 23 судьи и 54 участника из 30 городов и 4 стран. В качестве судей и экспертов выступили высококвалифицированные юристы, ведущие специалисты в области клинического юридического образования.

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС на мероприятии представляла студентка второго курса направления подготовки «Юриспруденция», стажёр Центра правовой помощи населению Анастасия Полежаева.

Олимпиада была посвящена тематике безгражданства. Студентам предстояло разрешить сложную проблему игрового клиента, который 20 лет жил без паспорта и теперь решил восстановить свои права. В течение трех дней студенты интервьюировали и консультировали клиента, анализировали ситуацию, вырабатывали позицию по делу, составляли исковое заявление, выступали в игровом суде.

«Олимпиада помогла мне закрепить профессиональные навыки юриста, которые мы получаем в ходе обучения в институте и стажировки в Центре правовой помощи населению. Очень ценными являются также навыки работы в команде, которым в ходе мероприятия уделялось большое внимание», - поделилась впечатлениями Анастасия.

Подготовил Анастасию Полежаеву к участию в олимпиаде доцент кафедры теории права ПИУ РАНХиГС, руководитель Центра правовой помощи населению Павел Зеленский.

Фото: РАНХиГС