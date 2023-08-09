Фото: Архив КП

Две жительницы Саратова повелись на уловки мошенника и потеряли крупную сумму денег. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает городское управление МВД.

Первой жертвой обманщика стала 34-летняя горожанка. 4 августа незнакомец в интернете предложил заработать на продвижении карточек товара, за что женщина перевела 105 тысяч рублей.

Другая 33-летняя горожанка с целью заработка в интернет-магазине согласилась на предварительное платное обучение, за что отправила 109 тысяч рублей.

Когда женщины поняли, что их обманули, они обратились в полицию. В первом случае заведено уголовное дело, во втором пока идет проверка.

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