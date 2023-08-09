фото: Мэрия Саратов

В Саратове остановятся трамваи маршрута №10: что их заменит?. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В период прекращения движения маршрута №10, который перестанет ходить с 15 августа, жители смогут воспользоваться муниципальными автобусами маршрутов № 58 и № 65. Всего на этих двух маршрутах функционируют 16 единиц автобусов.

Кроме того, пустят дополнительные машины.

№ 58 «Пос. Октябрьский - Мирный переулок» (9 ед.) - увеличение на 3 автобуса малой вместимости;

№ 65 «Пос. Октябрьский - Аэропорт» (7 ед.) - на 1 автобус малой вместимости.

При этом, на маршруте № 58 будет предоставлено право льготного проезда по «Транспортной карте», а с перевозчиком маршрута № 65 проводится работа по заключению договоров на перевозку льготных категорий граждан.