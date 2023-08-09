Фото: Администрация Октябрьского района Саратова
За неделю в Октябрьском районе Саратова отловлено 20 бездомных животных. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает Администрация Октябрьского района Саратова.
Мероприятия проводили сотрудники отдела благоустройства и дорожного хозяйства совместно с сотрудниками специализированных организаций ООО «РИСТЭМСТРОЙ-Л» и ФПБДЖ «Верный друг».
Отлов безнадзорных животных проводился на основании заявок от жителей. В итоге – за неделю на улицах 4-я Силикатная, Рабочая, Сызранская и Локомотивная отловлено 20 особей.
Подобные мероприятия будут продолжаться и в дальнейшем.
Заявку на отлов бездомных животных можно оставить в отделе благоустройства администрации Октябрьского района следующими способами:
- по номеру телефона: 8 (8452) 39-29-15;
- заполнив форму заявки по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6245d313351bdc35a6e4170e/;
- через чат-бот по ссылке: https://t.me/Oktadmin_bot;
- по телефону ЕДДС: 659-659.
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