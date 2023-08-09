Фото: Администрация Октябрьского района Саратова

За неделю в Октябрьском районе Саратова отловлено 20 бездомных животных. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает Администрация Октябрьского района Саратова.

Мероприятия проводили сотрудники отдела благоустройства и дорожного хозяйства совместно с сотрудниками специализированных организаций ООО «РИСТЭМСТРОЙ-Л» и ФПБДЖ «Верный друг».

Отлов безнадзорных животных проводился на основании заявок от жителей. В итоге – за неделю на улицах 4-я Силикатная, Рабочая, Сызранская и Локомотивная отловлено 20 особей.

Подобные мероприятия будут продолжаться и в дальнейшем.

Заявку на отлов бездомных животных можно оставить в отделе благоустройства администрации Октябрьского района следующими способами:

- по номеру телефона: 8 (8452) 39-29-15;

- заполнив форму заявки по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6245d313351bdc35a6e4170e/;

- через чат-бот по ссылке: https://t.me/Oktadmin_bot;

- по телефону ЕДДС: 659-659.

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