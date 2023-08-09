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НовостиОбщество9 августа 2023 9:29

В Ленинском районе Саратова мужчина упал со строительных лесов и умер

В больнице Саратова скончался 50-летний мужчина, который пострадал на строительной площадке
Источник:kp.ru
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

В больнице Саратова скончался 50-летний мужчина, который пострадал на строительной площадке. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 7 августа. Рабочий с коллегой сорвались со строительных лесов во дворе школы № 103 на улице Производственной. Здесь возводят новый корпус. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную помощь, 8 августа 50-летний пациент скончался.

Следователем проведен осмотр тела. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.