Фото: Архив КП
За укус собаки администрация Саратова заплатит 20 тысяч рублей. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел в Кировском районе 15 марта 2023 года. Недалеко от пересечения улиц Астраханская и Зарубина на ребенка напала бездомная собака.
С требованием компенсировать пострадавшему моральный вред в суд обратилась прокуратура Кировского района. Причиной нападения, по мнению ведомства, послужила плохая работа чиновников.
С администрация взыскали 20 тысяч рублей.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.