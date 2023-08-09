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НовостиПроисшествия9 августа 2023 9:20

За укус собаки администрация Саратова заплатит 20 тысяч рублей

В Кировском районе бездомная собака напала на школьника, за что суд взыскал с администрации за моральный вред
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

За укус собаки администрация Саратова заплатит 20 тысяч рублей. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в Кировском районе 15 марта 2023 года. Недалеко от пересечения улиц Астраханская и Зарубина на ребенка напала бездомная собака.

С требованием компенсировать пострадавшему моральный вред в суд обратилась прокуратура Кировского района. Причиной нападения, по мнению ведомства, послужила плохая работа чиновников.

С администрация взыскали 20 тысяч рублей.

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