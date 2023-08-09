Фото: Архив КП
Четыре улицы Саратова до вечера остались без воды. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».
Отключение ХВС связано с повреждением на водопроводе по адресу улица Серебряный Ручей, 6. Без воды до вечера остались абоненты улиц Светлая, Зеленая Долина, Соловьиная и Серебряный Ручей.
Примерное окончание работ – 20:00.
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