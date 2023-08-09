Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 августа 2023 8:32

Четыре улицы Саратова до вечера остались без воды

Из-за повреждения на водопроводе работы будут проводиться до 20:00
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Четыре улицы Саратова до вечера остались без воды. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Отключение ХВС связано с повреждением на водопроводе по адресу улица Серебряный Ручей, 6. Без воды до вечера остались абоненты улиц Светлая, Зеленая Долина, Соловьиная и Серебряный Ручей.

Примерное окончание работ – 20:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.